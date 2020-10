Relax, giochi e buon cibo. Arrivano i Trawell-Weekend: due mesi di visite guidate esperienziali in Capitanata

Dopo il successo delle visite guidate estive, Trawellit srl torna a promuovere la Capitanata più insolita con un ricco cartellone di eventi dal 17 Ottobre al 28 Novembre.

Grazie a una rete di associazioni, enti e aziende locali, la startup innovativa vincitrice del Bando PIN - Pugliesi Innovativi, ha programmato un calendario di esperienze all’insegna del relax, del buon cibo e della cultura, non dimenticando il totale rispetto delle normative anti Covid.

Il primo appuntamento è previsto per Sabato 17 Ottobre, quando Foggia diventerà il terreno di gioco di una “Caccia al Tesoro di Foggia” diffusa in tutta la città. I partecipanti avranno bisogno solo di voglia di scoprire, giocare e imparare.

Sabato 24 Ottobre sarà la volta di AperiTrawellit - Lucera, una visita guidata alla città sveva in cui il visitatore potrà individuare i reperti archeologici riutilizzati in edifici moderni, nonché scoprire i monumenti cristiani della “Chiave di Puglia”. Al termine della visita è previsto un aperitivo nel centro storico, nel luogo in cui vennero rinvenute le terme romane.

Grande importanza è riservata anche ai borghi e alla natura, come la Giornata a Cagnano Varano e Vico del Gargano prevista per Domenica 25 Ottobre. A seguire la visita al Lago e alla grotta sacra a San Michele, oltre al pranzo, gli organizzatori hanno riservato una sorpresa ai partecipanti. Infine si farà rotta per Vico del Gargano, uno dei “Borghi più Belli d’Italia” e meta degli innamorati, che incanta per i vicoli stretti e le bianche architetture arroccate.

Sabato 31 Ottobre la protagonista sarà Foggia. Con il “Tour Foggia Misteriosa” si farà luce sulla città inedita, fatta di sotterranei e intrighi, di leggende e storia. Al termine della visita è prevista una degustazione a tema “Festa dei Morti” con le “Eccellenze di Capitanata” di Only Food presso la sede di Trawellit srl, in via Dante Alighieri 6°.

Il mese di Novembre inizierà all’insegna dell’architettura seicentesca e dello spumante grazie all’AperiTrawellit - San Severo di Sabato 7 Novembre. Partendo dallo splendido Teatro Giuseppe Verdi e scrutando le stratificazioni murarie, si ritroverà lo splendore di quell’epoca barocca che ha reso celebre la Madonna del Soccorso e si concluderà con un apertivo.

Non poteva mancare Bovino, incoronata dal National Geographic quale “gemma rurale”. Domenica 8 Novembre, per Degustando Bovino, a seguire la visita guidata al centro storico, ai monumenti, al Museo Civico Gaetano Nicastro e i rari reperti in esso conservati, ci sarà un aperitivo presso uno dei luoghi più magici del borgo: una cantina scavata nella roccia ora rivalorizzata ed eccezionalmente aperta.

Domenica 15 Novembre è prevista una visita insolita: Giornata a Candela e Stornara. Due piccoli borghi che hanno fatto parlare di loro per essere riusciti ad aggregare la comunità locale con un solo obiettivo: evitare lo spopolamento e dare speranza ai giovani. Accompagnati da operatori turistici esperti e guide turistiche abilitate, i visitatori saranno portati a conoscere le antiche tradizioni di Candela, come l’uso delle erbe spontanee, e le innovazioni di Stornara, con l’apertura verso i nuovi linguaggi dell’arte come Street Art, utilizzando tutti i 5 sensi.

Infine, per Sabato 28 Novembre, si ripeterà uno degli appuntamenti più apprezzati dagli amanti del relax, dell’arte e del buon cibo: AperiTrawellit - Bovino. Alla visita guidata del borgo, tra i “Più belli d’Italia”, seguirà una degustazione presso il pluripremiato “Mastro Panettone” Bar Giannotti.

Trawell-Weekend è promosso da Trawellit srl in collaborazione con l’agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare Foggia e con il Patrocinio di: FAI Delegazione di Foggia, Pro Loco Bovino, Pro Loco Cagnano Varano, del Comune di Cagnano Varano, Pro Loco Candela, a.p.s. Stornaralife.

Vendita dei biglietti

Biglietti disponibili esclusivamente in prevendita su https://trawellit.it/product-category/eventi/ o presso AGENZIA VIAGGI VIVERE E VIAGGIARE FOGGIA (Via Marchese de Rosa 90b

Foggia - 0881 650912) nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Info anti Covid

Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza delle norme anti-COVID “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative” del 10 giugno 2020 della Regione Puglia. Vige l’obbligo di indossare la mascherina.

Per informazioni: