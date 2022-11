Al 'Ricciardelli' Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri si sfidano nel Torneo Interforze di calcio

Prezzo non disponibile

È in programma sabato 12 novembre la seconda edizione del Torneo Interforze di calcio, organizzato dalla Polizia Locale San Severo con il patrocinio del Comune di San Severo – Assessorato allo Sport.

“È un evento diverso dal solito – dichiara l’assessore allo Sport Felice Carrabba – con protagonisti i rappresentanti delle forze dell’ordine della città che si sfidano in una manifestazione sportiva. Il triangolare di calcio a 11 è un modo per ringraziare tutti per quanto fanno a beneficio della nostra collettività”.

La manifestazione si terrà presso il campo sportivo Ricciardelli a partire dalle ore 17,00. Parteciperanno: Polizia Locale San Severo, Polizia di Stato e Carabinieri.