Gli Ossuary in concerto a Manfredonia

Venerdì 3 marzo, gli Ossuary faranno tappa a Manfredonia, alla 'Traccia Nascosta' in via S.Francesco, 66 a Manfredonia. Gli Ossuary si formano alla fine di ottobre 2014, nel giro di pochi mesi dalla loro nascita, riescono ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori e degli amanti dell'underground heavy/doom/occult rock, con un paio di brani tratti dai due demo e non tardano a crearsi un loro seguito grazie ad un’intensa attivita’ live. Registrato tra il 2015 e il 2016, ‘Post Mortem Blues’ è l'album di debutto della band pubblicato il 17 febbraio 2017 (Digipack e Digital) e il 5 maggio 2017 (LP in vinile nero, trasparente, splatter) su Supreme Chaos Records.

Un'edizione limitata di cassette verra’ in seguito pubblicata il 3 gennaio 2018 sull'etichetta asiatica stoner/doom Hellas Records. In seguito ad un feedback entusiasta della stampa e di pubblico, la band rientra in studio nell'aprile 2018 per registrare il seguito del loro album di debutto. Intitolato ‘Southern Funeral’, il loro secondo disco viene pubblicato il 25 gennaio 2019, sempre su Supreme Chaos Records in formato Digital/Digipack CD/Gatefold LP e, come nel caso del debutto, continua a raccogliere consensi nella scena heavy rock internazionale.

Gli Ossuary continuano a supportare i loro due primi album con concerti di apertura per Marky Ramone Band, Coven - leggende dell’occult rock di Chicago - e con un tour in Europa, esibendosi in Italia, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Danimarca, Slovenia e Croazia. Nel luglio del 2020 la band ha registrato il terzo album ‘Oltretomba’. L’album, dopo svariati ritardi, viene pubblicato il 12 novembre 2021 - sempre tramite Supreme Chaos Records - ottenendo recensioni entusiastiche in diversi paesi risultando top album in riviste come Rock Hard Italia, Rock Hard Grecia, Hhmr (Finlandia), Legacy Magazine (Germania), Stoner Hive (Olanda) etc..etc.. Gli Ossuary suonano un elettrizzante ed oscuro blend sonoro di heavy rock 70 misto a doom, prog e psichedelia. L'evento sarà supportato da alcuni brand locali, come Fabio Falco, Manilla Concept, Billie Gin, Biotonic e Matteo Facenna Tattoo Art. Il concerto inizierà per le ore 22.00.