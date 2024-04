A Troia va in scena ‘Manuale per Mariti’ nella versione di Dino La Cecilia

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale del Comune di Troia organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Domenica 7 aprile all’auditorium Jean-Marie Martin alle 21 andrà in scena ‘Manuale per Mariti’, adattamento tratto da ‘Il sistema Ribadier’ del commediografo francese Georges Feydeau, scritto e diretto da Dino La Cecilia.

‘Manuale per mariti’. La trama è il solito canovaccio caratteristico del suo genere: amori, gelosie, tradimenti, questa volta con una piccola variante ‘scientifica’ sul come evitare che la moglie scopra le numerose scappatelle del consorte. Ma come tutte le cose perfettamente e infallibilmente ‘scientifiche’, basta un piccolo intoppo e tutto rischia di finire tragicamente. Niente paura: tutto finirà nel migliore dei modi, senza morti e feriti, come avviene in tutti i vaudeville che si rispettino. Rilassarsi un poco, ironizzare e ridere sopra questo aspetto umano e le sue debolezze, ci fa sentire certamente più vivi, più reali. Probabilmente anche più fragili. Ma questa è una fragilità che ci fortifica in maglie di acciaio inossidabile, tanto più impenetrabile e resistente di tante ‘virtuali’ certezze assolutamente perfette.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.