'Col sangue vostro la spegnero', l'eccidio delle Fosse Ardeatine secondo il Teatro dei Limoni

In occasione dell'80esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, il Teatro dei Limoni porta in scena ‘Col sangue vostro la spegnerò’ di Ts'ui Pen per la regia di Roberto Galano. Lo spettacolo racconta uno degli eventi più crudeli della Seconda Guerra Mondiale e vuole affrontare una domanda affatto scontata: come si racconta una storia del genere? In scena Letizia Amoreo, Paola Capuano, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Roberto Galano.

Lo spettacolo. Se la storia dell'Italia fosse un libro, scorrendo l'indice, tra i tanti capitoli si leggerebbe una data, 24 marzo 1944, e un nome: eccidio delle Fosse Ardeatine. È una storia di morte, di buio, di sangue; è la storia di trecentotrentacinque persone uccise a sangue freddo in una cava della periferia romana; è uno degli eventi più tragici che segnano la sciagurata occupazione nazifascista di Roma e, con essa, dell'Italia intera. Tra le vittime dell'eccidio c'è un uomo: Nicola Ugo Stame. Stame era un cantante lirico foggiano che tra le file della banda partigiana Movimento Comunista d'Italia, nota ai più col nome di ‘Bandiera Rossa’, prese parte attiva nella Resistenza Romana.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3249948645 e 0881374533, oppure scrivere a info@teatrodeilimoni.it. Sono previste riduzioni per gli over 65, gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (progetto ‘White list’).