'Stasera ve le canto', a teatro la stand-up comedy sui tacchi di Vladimir Luxuria

Arcigay Foggia 'Le Bigotte' presenta 'Stasera ve le canto', uno spettacolo di Vladimir Luxuria in scena il prossimo 19 ottobre, al Teatro Garibaldi di Lucera.

Un monologo versatile, comico, impegnato e ironico sulla vita di Vladimir Luxuria: l’infanzia, l’adolescenza, la scuola, la militanza, la politica e lo spettacolo. Una stand-up comedy in piedi, sui tacchi, che demolisce luoghi comuni sulla transessualità e l’ideologia gender. Il tutto condito da brani musicali eseguiti dal vivo spaziando da Manu Chao e De Andre’.

Lo spettacolo è aperto a tutti presso il teatro Garibaldi, di Lucera. Apertura porte alle 20:30, inizio spettacolo alle 21:00 Costo del biglietto 10 € E’ possibile acquistare i biglietti prima dello spettacolo accordandosi con i volontari e le volontarie di Arcigay Foggia tramite i numeri di telefono 320 0369170 (Foggia) e 328 0159754 (Lucera), oppure scrivere una mail a foggia@arcigay.it o tramite le pagine social di Facebook e Instagram. Il giorno successivo, in data 20 ottobre, sempre con la presenza di Vladimir Luxuria, l’associazione invita i giornalisti e la cittadinanza tutta in biblioteca (viale Michelangelo 1) alle 10:30 per una conferenza stampa che avrà come oggetto l’annuncio di un grande evento che si terrà a Foggia il prossimo giugno e che vedrà coinvolte varie associazioni della capitanata e gli altri comitati Arcigay di tutta la Puglia.