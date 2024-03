L'artista ai tempi dei social nel nuovo spettacolo di Luigi Ciavarella

Quanto è difficile essere un artista oggi? In una società schiava dei social e dove proprio grazie a questi ultimi chiunque può trovare facilmente spazio e visibilità, ha ancora un senso impiegare forze, tempo e soldi per formarsi in maniera tradizionale? È a questi interrogativi che cerca di rispondere ‘Chi è di scena’, il nuovo spettacolo de ‘Le Piume del Vento – Scuola di Arti Sceniche’ di San Giovanni Rotondo. Nato da un’idea del Presidente dell’Aps, l’attore Luigi Ciavarella, si tratta di un vero e proprio spettacolo di parole e musica della durata di circa due ore che andrà in scena venerdì 22 marzo al Cineteatro Palladino di San Giovanni Rotondo alle ore 21 (ingresso ore 20.30).

In scena le attrici e gli attori de ‘Le Piume del Vento’ (Pia Martino, Luigi Ciavarella, Michelangelo Tamburrano, Laura Monaco, Donato Antonio Dragano, Francesco Augello, Giovanni Taggio, Michele Canistro, Serena Quotadamo) e i musicisti della formazione musicale de I B.Hopper’s (Michele Canistro alla chitarra, il frontman Luigi Ciavarella, Vincenzo Fini alla chitarra, Pasquale Puzzolante alla batteria, Giuseppe Steduto al basso) che l’8 marzo pubblicheranno ‘Come stai’, il loro primo inedito scritto da Michele Canistro per l’etichetta Estro Records/Virgin Music Group. Attori e musicisti, insieme racconteranno il potere del teatro inteso come formazione del corpo e formazione linguistica, e quello della musica che sul palco diventa un modo per avere la forza necessaria per credere ancora in quel processo creativo attraverso il quale tutti i personaggi vogliono mettere su uno spettacolo.

“’Chi è di scena’ – dichiara Luigi Ciavarella – nasce dalla voglia di andare appunto in scena, in ogni istante, perché è proprio il richiamo del teatro. Considero questo spettacolo non proprio un varietà o commedia musicale, che si addice meglio come genere, ma esperienza di vita: perché ognuno di noi assapora la propria quotidianità di fare arte, essere artisti e non diventarlo. È una sorta di autobiografia, un modo per capire e far vedere come trovo sempre forza nel teatro che ha il potere di rendere felici. E questo nonostante le cose non sempre vadano nel verso giusto”.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare presso la sede dell’Aps in via Nicola Trotta, civico 23 a San Giovanni Rotondo. Per informazioni si possono contattare i numeri 327.5488597 – 333.4625417 – 338.5250290.