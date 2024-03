Al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia va il scena 'Pace' di Aristofane

Sabato 20 e domenica 21 aprile al Teatro comunale Lucio Dalla di Manfredonia va in scena ‘’Pace’ per la regia di Cosimo Severo.

In questo tempo di guerra il testo ‘Pace’, scritto da un Aristofane poco più che ventenne, stanco della lunga guerra che devastava la sua città, arriva con forza esplosiva tra i nostri corpi e i nostri sguardi, e ci trascina con sé in un nuovo lavoro di Comunità. Quel rito collettivo di teatralità diffusa, dove gli adolescenti e i bambini si fanno teatro vivo, assieme ai musicisti e agli attori della Compagnia. Eccoci allora nella piazza della nostra Atene a chiederci che cos’è la Pace, dove la si possa trovare e a fare il tifo per Trigeo, un folle, un pazzo forse, uno che dopo aver imprecato contro gli dei distratti ha avuto un’idea strampalata: raggiungere l’Olimpo per ritrovare la Pace dispersa, per sé e per la terra tutta.

Biglietti acquistabili su Vivaticket.