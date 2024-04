Al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia va in scena ‘Barabba’ di Antonio Tarantino

Per il quattordicesimo appuntamento di ‘Futura’, la stagione di prosa organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi, venerdì 5 aprile alle 21 va in scena ‘Barabba’, testo postumo di Tarantino per la regia di Teresa Ludovico. ‘Barabba’ è una produzione di Teatri di Bari. Interpretato da Michele Schiano di Cola, lo spettacolo è firmato dalla regista Teresa Ludovico che torna a Tarantino dopo aver dato voce a opere come ‘Cara Medea’, ‘Piccola Antigone’ e ‘Namur’.

Dopo lo spettacolo, presso la Chiesa San Francesco da Paola, Teresa Ludovico e Michele Schiano di Cola saranno ospiti di ‘Artisti di stagione’, la serie di incontri e conversazioni con gli attori e i registi del cartellone del Dalla. Con la direzione artistica di Cosimo Severo, gli artisti dialogheranno con la codirettrice e drammaturga degli Apocrifi Stefania Marrone e con Alessandro Toppi, critico e giornalista, caporedattore de ‘La Falena’ e collaboratore di ‘La Repubblica Napoli’.

‘Barabba’. Lo spettacolo racconta di un Barabba incarcerato, che spia da dentro il momento cruciale, per lui e per l’umanità, della fatidica decisione di salvezza tra lui e Gesù. Barabba è il protagonista di questa vorticosa opera di Tarantino, drammaturgo degli ultimi e della marginalità, indagatore di personaggi storici e miti, che lancia in rotta di collisione i potenti e gli ultimi, uniti dalla corruzione del linguaggio e della storia stessa. Barabba rivive così in un flusso incalzante quasi integralmente in versi, dove si mescolano commedia e tragedia. Con una costante: il bisogno e la ricerca della verità, quella invocata da Pilato prima della sentenza. L’opera, l’ultima di Tarantino, è un ritorno alle origini del suo teatro dei margini e della sacralità.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria). Per informazioni chiamare i numeri 0884.532829-335.244842 o scrivere a botteghino@bottegadegliapocrifi.it.