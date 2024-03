Al Teatro Regio di Capitanata la Compagnia Enarchè va in scena con 'Citt citt ’mizz a chat'

Al Teatro Regio di Capitanata si torna a parlare foggiano. Il 23 e il 24 marzo e nei giorni del 6, 7, 13 e 14 aprile alle 21 (ingresso alle 20.30) la Compagnia Enarchè mette in scena la commedia ‘Citt citt ’mizz a chat’ per la regia e con l’adattamento del testo ‘Non mi dire, te l’ho detto’ di Paolo Caiazzo a cura di Matteo Bonfitto.

Si tratta di una commedia piena di equivoci e fraintendimenti, messaggi inviati a chi non doveva riceverli, amori traditi che hanno per palcoscenico le ormai famigerate chat degli smartphone, croce e delizia dei nostri moderni tempi tecnologici. A far da corollario e dare pepe alle vicissitudini social dei protagonisti sono naturalmente le battute e il divertimento che accompagnano la commedia, che racconta dei tentativi di una coppia di avere un figlio. In scena Maristella Mazza, Matteo Bonfitto, Antonio Cappiello, Domenico Mazza, Paolo Lo Muzio, Domenico Delli Carri, Cinzia Citarelli. Questo, invece, il cast tecnico: Maria Grazia De Rosa alle scenografie, Angela Infante ai costumi, Cristina Uricchio al comparto audio-luci, Alessandro Forcelli alla fotografia.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (previa prenotazione telefonica) o anche utilizzando il circuito di prevendita on line sul Vivaticket.