La 'Napoli Futurista' di Simone Miglietta in scena al Teatro della Polvere

Una inedita incursione nella capitale partenopea, in quella Napoli caotica e bizzarra, segnata tanto da grottesche storture quanto da strabiliante cultura e bellezza. E’ lo spettacolo ‘Napoli Futurista’ di e con Simone Miglietta (Fraume Teatro) che andrà in scena al Teatro della Polvere di Foggia - nell’ambito del cartellone teatrale 2023/2024 - con due date: sabato 23 marzo alle 21 con ingresso alle 20.30, e domenica 24 marzo alle 19 con ingresso alle 18.30. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni contattare il numero 351.5400172.

Lo spettacolo. Liberamente ispirato alla declamazione sinottica di Filippo Tommaso Marinetti e Francesco Cangiullo, racconta l’ironia della capitale partenopea colta dalla sua, in fondo, conosciuta ma paradossale dinamicità. Non è una velocità da parate militari, quella raccontata dal testo, quanto un’eco bizzarra e rumorosa di un Meridione invaso dal caos dei mercati, dalle sfilate di Santi e Madonne, da scugnizzi, donne glitterate e fuochi d’artificio. ‘Napoli Futurista’ propone una rilettura di quel futurismo novecentesco raccontando il nuovo secolo nella capitale partenopea, fatto di neomelodico, richiami dai balconi, insulti da stadio virilissimi e sfoggio di estetiche pacchiane.

Simone Miglietta. Attore, drammaturgo e formatore teatrale, diplomato presso il Teatro Stabile di Napoli, lavora con registi quali Renato Carpentieri, Claudio di Palma, Pino Carbone e Antonello Cossia, prestando servizio di affiancamento casting a Marita D’Elia per la serie ‘Mare Fuori’. Lavora a Lecce nel 2023 con la compagnia Ura Teatro diretta da Fabrizio Saccomanno e Fabrizio Pugliese. Tra il 2020 e il 2022 lavora a Napoli per il Campania Teatro Festival ed Ente Teatro Cronaca, nonché all’interno dello stesso Stabile in qualità di scritturato. Vince nel 2022 il premio come Migliore Attore nella Rassegna ‘I Corti della Formica’ a Napoli. Nel 2023, ‘I Porci’ vince il ‘Venice Open Stage’. Svolge attività di partenariato tra l’Italia e l’Olanda per la creazione di concept innovativi di coesione delle arti performative e della musica elettronica, fonda nel 2023 l’associazione R.E.M.S. (Società delle Risorse per la Coscienza Espressiva). È attualmente finalista del premio Hystrio alla vocazione.