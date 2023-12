Uno ‘Scazzamurill’ al Teatro della Polvere

Tutti lo cercano, nessuno lo trova: è ‘Lo Scazzamurill’ che i prossimi sabato e domenica, 16 e 17 dicembre, prenderà possesso del Teatro della Polvere di Foggia. Sarà lui il protagonista del primo spettacolo di Teatro per Famiglie della stagione 23-24 allestita della compagnia di via Parisi.

Scritto da Anna Laura d’Ecclesia e diretto da Mariangela Conte, ‘Lo scazzamurill’ - quella ‘presenza’ che i racconti popolari descrivono come una sorta di folletto dispettoso, a volte dotato di poteri magici, “intrappolato” in alcune case per i motivi più disparati - è uno spettacolo adatto ad un pubblico dai 3 ai 99 anni, che attinge a piene mani dai racconti della tradizione popolare mescolandoli alla magia delle favole.

LO SPETTACOLO | Ganterr è uno Scazzamurill simpatico e solo: l'arrivo, nella sua casa, di una giovane madre e di figlia molto vivace, lo salveranno da decenni di solitudine. Almeno è questo che Ganterr spera, ma le due nuove inquiline non possono né vederlo, né sentirlo. E questo innescherà una serie di divertenti equivoci. Sul palco, gli attori Tony Mancini, Anna Laura d'Ecclesia e Mariangela Conte.

“Non è un caso che il Teatro della Polvere abbia scelto una data vicino al Natale per mettere in scena il primo dei quattro spettacoli di teatro per famiglie: il Natale è tempo familiare di qualità”, spiega la presidente del Teatro della Polvere, Marianna Bonghi. “Lo Scazzamurill è un classico delle nostre proposte ed è uno spettacolo divertente, leggero con un messaggio che vale per adulti e bambini, che potranno trascorrere insieme quel tempo di qualità che il teatro ha la capacità di creare”.

Lo spettacolo ‘Lo Scazzamurill’ andrà in scena sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre (ingresso ore 17.30, inizio spettacolo 18), al Teatro della Polvere di via Nicola Parisi, 97. I prossimi appuntamenti di Teatro per Famiglie sono previsti il 17 e 18 febbraio con ‘Pauli. Il mostro del piano di sotto’ di Marcello Strinati. A seguire, il 9 e 10 marzo, sarà la volta de ‘La libreria nascosta’ di Anna Laura d'Ecclesia (nuova produzione), mentre il 20 e 21 aprile torna in scena ‘Peter Pan scopre l'isola che non c'è’ di Anna Laura d'Ecclesia.