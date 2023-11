‘Relation bug’, in scena la relazione tra tecnologia, intelligenza artificiale e rapporti umani

Uno spettacolo che parla di tecnologia, intelligenza artificiale e, soprattutto, relazioni umane. E’ ‘Relation Bug’, che Teatro della Polvere e AVL presenteranno i prossimi sabato e domenica, 2 e 3 dicembre, sul palco di via Nicola Parisi, a Foggia. Lo spettacolo, scritto da Marcello Strinati, che ne cura anche la regia, è risultato vincitore del bando ‘Residenze Pugliesi Trac 2022/2023’, rivolto a compagnie teatrali, artisti e performer pugliesi.

Si tratta di un monologo teatrale incentrato sul confronto tra più generazioni, nel quale viene indagato il rapporto tra il protagonista e diverse altre figure (presenti solo in video), grazie all’esclusivo utilizzo di una innovativa app. “Relation Bug è uno spettacolo che parla di relazioni semplici, dei meccanismi quotidiani presenti nei rapporti delle persone comuni; utilizzare la tecnologia, un'applicazione innovativa, è stato solo un pretesto per raccontare alcuni piccoli problemi che si palesano, quando ci interfacciamo con gli altri esseri umani”, spiega l’autore e regista Marcello Strinati. “Ho provato, con leggerezza, ad affrontare temi quali l'intelligenza artificiale, e il suo futuro ruolo nella società, e il desiderio di alcuni di noi di demandare responsabilità e decisioni ad altri, per pigrizia o inettitudine”, conclude.

LO SPETTACOLO | Un uomo intorno ai 50 anni, interpretato dall’attore foggiano Raffaello Lombardi, presenta la sua ultima creazione: ‘Reelations’, una app innovativa, in grado di determinare l’intensità relazionale degli utilizzatori dell’applicazione. Lo fa servendosi di un ledwall, a mo’ di gigantesco smartphone, sul quale proietta ciò che vede lui sul suo telefono. Presenta, in questa occasione, una versione beta, nella quale - ahilui - consentire l’accesso ai video, purtroppo, fa automaticamente accettare le videochiamate in entrata. Nel descrivere il suo prodotto, finirà, tra situazioni paradossali e numerosi interventi virtuali, col raccontare la sua storia e i suoi rapporti.

Insieme a Lombardi, sul palco ‘compariranno’ anche altri attori (Anna Laura d’Ecclesia, Deborah Carlucci, Luca Citarelli, Mariangela Conte, Stefano Corsi, Antonio Mancini, Letizia Massimo e Mimmo Padrone. La voce fuori campo è di Umberto J. Contini) che daranno vita al microcosmo di relazioni tessute in una quotidianità che distingue sempre meno la vita online da quella offline. L’utilizzo dell’app ‘Reelations’ diventa così un mero pretesto per analizzare i rapporti umani ed evidenziare alcuni loro aspetti, in questo caso esasperandoli e rendendoli più grotteschi.

IL PROTAGONISTA | Nato a San Marco in Lamis, Raffaello Lombardi è fondatore della Compagnia Stabile del Molise. La sua formazione parte dal DAMS di Bologna. Inizia il percorso attoriale con Teatro Aperto/Teatro Dehon partecipando a numerose produzioni (Molière, Shakespeare, Pirandello). Segue corsi di perfezionamento con Enrique Vargas e Giancarlo Cobelli, Nanni Garella, Patrizia Nasini (canto), Michael Margotta e John Strasberg.

Interpreta tre radiodrammi per Rai/Radio3 diretti dal regista Lorenzo Salveti e partecipa a numerose produzioni teatrali per la regia, tra gli altri, di Scaparro, Bertolucci, Zecca. Ha diviso il palco con Roberto Helitzka, Mario Scaccia, Paola Quattrini, Paola Gassman, Giuseppe Pambieri, Enrico LoVerso e il duo Nuzzo/DiBiase. Con AVL ha lavorato nel 2019 in ‘Midnight Barabba’, per la regia Otello Cenci; due anni dopo, con il Teatro della Polvere, per ‘Il giorno del girasole’, regia Luca Cicolella.