Al Piccolo Teatro torna il musical ‘Hercules’ con gli allievi della Musical Art

Torna in teatro a Foggia il musical ‘Hercules’ nel riadattamento della Compagnia Crew Slup, con gli attori e i ballerini della Accademia Musical Art diretti da Paolo Citro. L’appuntamento al Piccolo Teatro è per sabato 23, domenica 24, mercoledì 27 marzo e sabato 6 aprile alle 17.30 e alle 20, mentre domenica 7 aprile unico spettacolo alle 17.

‘Hercules’. Il piccolo Hercules, figlio di Zeus ed Era, viene rapito dai due servi pasticcioni di Ade (dio degli Inferi e fratello del Padre degli dei) per ucciderlo in modo da non avere ostacoli per l’attuazione del suo progetto di governare l’Olimpo. Ma qualcosa va storto e il piccolo Hercules sopravvive e viene adottato da una coppia di mortali. Diventato grande e scoperte le sue vere origini, Hercules dovrà superare una serie di prove per dimostrare di essere degno di vivere sull’Olimpo. Durante le sue avventure incontrerà anche l’amore per il quale si sacrificherà e dovrà fare i conti con lo stesso Ade ad un passo dalla conquista del potere.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro. Per informazioni chiamare il numero 0881723454.