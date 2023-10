Al via la stagione 2023/2024 della Piccola Compagnia Impertinente

Tutto pronto per la nuova stagione della Piccola Compagnia Impertinente. In programma nove spettacoli da ottobre 2023 a giugno 2024, tutti legati da un obiettivo: offrire al pubblico eventi con qualità sempre più alta, per tematica e realizzazione.

Il titolo, ‘Una stagione impertinente’, racchiude il concept ideato dal direttore artistico Pierluigi Bevilacqua, che spiega: “L'impertinenza sta nel trascinare il pubblico negli stati d'animo che più ci contraddistinguono: ridere di gusto e commuoversi”.

Start sabato 21 ottobre alle 21 e domenica 22 alle 19 con lo spettacolo ‘Lei Lear’ che vedrà sul palco anche Chiara Fenizi, attrice foggiana trapiantata a Firenze, in scena con Julieta Marocco. Si proseguirà il 18 e 19 novembre con ‘I don’t care’, una produzione della Piccola compagnia impertinente per poi chiudere l’anno il 28 dicembre al Teatro del Fuoco con ‘Cenerè’. La stagione riprenderà il 27 e 28 gennaio con un’altra produzione della Compagnia dal titolo ‘Scemi’. Il 24 e 25 febbraio sarà ospite lo spettacolo Nest/Caracò Teatro dal titolo ‘Via Senzamore 23’.

L’8 marzo con Pietro Sparacino partirà il ciclo di appuntamenti dedicati alla stand-up comedy. La rassegna è curata da Antonio Diurno e il 29 marzo vedrà la presenza de ‘Lo Sgargabonzi’, mentre il 19 aprile ci sarà Laura Formenti. In occasione di queste serate gli spettatori potranno scegliere la postazione migliore e godersi le performance con un bicchiere di benvenuto. Gran finale il 13, 14 e 15 giugno con lo spettacolo ‘Ma che golpe abbiamo noi?’ firmato dalla Piccola compagnia impertinente. Fuori cartellone un evento con Giorgio Tirabassi che porterà nel teatro di Via Castiglione un recital.

L’abbonamento alle nove serate ha il costo di 110 euro e avrà come vantaggio la prelazione sullo spettacolo di Giorgio Tirabassi (la data è da definire). Per informazioni, si possono contattare i numeri di telefono 329 3848435 e 0881 1961158 o scrivere a info@piccolacompagniaimpertinente.com.