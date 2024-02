Al Teatro della Polvere arriva 'Pauli - Il mostro del piano di sotto'

Una storia che parla di ecologia e cittadinanza attiva e che, con un linguaggio semplice e diretto, affronta anche il tema delle differenze culturali e politiche. E’ lo spettacolo ‘Pauli – Il mostro del piano di sotto’, secondo appuntamento di Teatro per Famiglia della stagione 23-24 del Teatro della Polvere di Foggia, in scena i prossimi 17 e 18 febbraio (ingresso 17.30, inizio 18), sul palco di via Parisi.

"Siamo giunti a metà della nostra stagione teatrale e siamo davvero contenti dei risultati che abbiamo ottenuto finora”, spiega la presidente del Teatro della Polvere, Marianna Bonghi. “Abbiamo consolidato il nostro vecchio pubblico e accolto quello nuovo. Il nostro cartellone è finora piaciuto e ci auguriamo di sentire questo calore fino al termine di stagione”.

LO SPETTACOLO | In una città futuristica, la vita di tre sorelle viene sconvolta dall'arrivo di una creatura mai vista prima: parla una lingua incomprensibile ed è interamente ricoperta di una strana coltre nera. Scoprono presto che è un ragazzo, sporco e mal ridotto, proveniente dalla Città di sotto, un’intera città sotto quella conosciuta. Non avendo un nome, lo chiamano Pauli.

Spinte dalla compassione, le ragazze accolgono in casa Pauli e, tra mille problemi, cercano di educarlo. Col passar del tempo e con lo scambiarsi delle reciproche esperienze, Pauli e le ragazze apprendono alcuni meccanismi non sempre corretti della Città di sopra: vivere nel benessere, per esempio, può voler dire anche produrre scarti e inquinamento, che inevitabilmente si riversano sugli abitanti del piano di sotto. Pauli e le tre sorelle troveranno un modo per risolvere i problemi che attanagliano le due città, grazie alla loro determinazione e all'amore che nutrono verso l'ambiente.

“Portiamo in scena questo spettacolo con alcune innovazioni che spero possano coinvolgere ancora di più il giovane pubblico”, aggiunge Bonghi. “Dopo il debutto foggiano, Pauli si sposterà a Torremaggiore per la rassegna della Scena dei ragazzi promossa dal Comune con il Teatro Pubblico Pugliese". Lo spettacolo, scritto da Marcello Strinati che ne cura anche la regia, vedrà in scena gli attori Deborah Carlucci, Mariangela Conte, Stefano Corsi, Anna Laura d'Ecclesia e Antonio Mancini; musiche originali di Antonio Cicognara.

Lo spettacolo ‘Pauli – Il mostro del piano di sotto’ andrà in scena i prossimi sabato e domenica 17 e 18 febbraio (ingresso ore 17.30, inizio spettacolo 18), al Teatro della Polvere di via Nicola Parisi, 97. I prossimi appuntamenti di Teatro per Famiglia sono previsti il 9 e 10 marzo, con ‘La libreria nascosta’ di Anna Laura d'Ecclesia (nuova produzione), mentre il 20 e 21 aprile torna in scena ‘Peter Pan scopre l'isola che non c'è’ di Anna Laura d'Ecclesia.