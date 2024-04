A Foggia la stand-up comedian Laura Formenti con il suo 'Drama Queen'

Arriva a Foggia la stand-up comedian più famosa dei social Laura Formenti. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 21 sul palco del Piccolo teatro impertinente. L’artista porterà in scena ‘Drama Queen’.

‘Drama Queen’. Scritto insieme a Giuseppe Della Misericordia e Gianluca Ettori, lo spettacolo è un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo. Sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quale amori? Di cosa rideremmo se non ci fossero i drammi? Tagliando tutte le parti noiose, quello che resta delle nostre vite sono risate e tragedie. Spazio dunque ai drammi, spesso inventati, perché attirano l’attenzione degli altri. E perciò meglio trattarli con dissacrante ironia della regina dei patemi.

Lo spettacolo è l’ultimo appuntamento della rassegna di stand-up comedy organizzata dalla ‘Piccola compagnia impertinente’. Per informazioni sui biglietti, si possono contattare i numeri di telefono 329.3848435 e 0881.1961158.