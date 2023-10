Riparte il Teatro della Polvere: in scena la commedia ‘Andy e Norman’

Si riaccendono le luci sul palco del Teatro della Polvere di Foggia. Nell’attesa di presentare ufficialmente il cartellone degli eventi messo a punto per la stagione teatrale 2023/2024, la compagnia di via Parisi porta in scena la commedia ‘Andy e Norman’ di Neil Simon. La produzione è Avl.

Si tratta di una commedia brillante, nella quale equivoci e battute argute danno vita a scene e situazioni esilaranti, per una comicità irresistibile ma sempre elegante. Tre attori sul palco (Deborah Carlucci, Tony Mancini e Luca Citarelli) sviluppano la storia che, pur nell’ilarità di fondo, racconta di sentimenti profondi come l’amore e l’amicizia. Semplice e snella, la scenografia rimanda ad atmosfere lontane nel tempo. La regia è di Mariangela Conte, audio e luci Aldo Bux

"Viste anche le temperature di questi giorni, Andy e Norman è l'ultimo scampolo di estate: è un commedia vivace, piena di gag esilaranti, in cui i tre protagonisti si affronteranno in una tenzone costante che non faticherà a strappare molte risate”, assicura la presidentessa del Teatro della Polvere, Marianna Bonghi. Lo spettacolo apre la nuova stagione del Teatro della Polvere che verrà svelata in anteprima agli spettatori che raggiungeranno la struttura di via Parisi il prossimo week-end. “Possiamo anticipare che la commedia di Neil Simon è solo la prima delle nostre tre nuove produzioni”, conclude Bonghi.

LO SPETTACOLO | La vicenda ruota attorno a due scrittori squattrinati - Andy e Norman - che condividono l’appartamento e la quotidianità. Pur di rimanere fedeli al loro desiderio di vivere grazie alla scrittura, si ritrovano a essere ghostwriter per improbabili riviste. Le loro giornate vengono sconvolte dall’arrivo della vicina, l’avvenente Sophie, di cui Norman si innamora perdutamente e senza speranze. Ne deriva, quindi, una insolita triangolazione di sentimenti contrastanti e situazioni paradossali. E tra una screzio e l’altro, tra una ripicca d’amore e l’altra, la storia racconta e celebra l’amicizia.

Lo spettacolo ‘Andy e Norman’ andrà in scena il prossimo sabato 14 ottobre (ingresso 20.30 inizio spettacolo 21) e domenica 15 ottobre (ingresso 18.30, inizio spettacolo 19).