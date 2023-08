Dj Albert Marzinotto al Suonincava Festival: animerà l'after show di Jimmy Sax

Non si fanno attendere le sorprese per il Suonincava Festival 2023: la splendida cornice musicale che si aprirà il prossimo 17 agosto con Jimmy Sax nella Cava dell’Erba ad Apricena è pronta ad accogliere un nuovo ospite musicale, si tratta di Albert Marzinotto, giovane dj, un prodigio nel suo campo, che vanta importanti collaborazioni con grandi protagonisti della scena pop italiana, tra cui Jovanotti, le sue tracce sono state suonate dai migliori dj della scena underground e riprese durante i più importanti concerti dell’estate.

Questo giovane talento dallo stile musicale molto eclettico animerà l’after show della serata inaugurale del Suonincava 2023 durante la quale si esibirà Jimmy Sax, a seguire il dj Albert Marzinotto “infuocherà” la pista, intrattenendo i nostri ospiti fino a tarda notte con la sua musica! Dj set per le quattro serate del Suonincava Festival con dj resident accoglieranno gli spettatori per il pre-show e l’after-show per ballare fino a tarda notte. Radio Picchio, Manuel s, Maxx Dj, Primiano Rendina, Dj Zeus, Miky Iafisco, live Anela, live Samen micasa&band, live Palumbo, Roberta, Balesteros, Vega e Manu Group trasformeranno le piazze in una mega discoteca.

Ticket disponibili su TicketOne e prevendite autorizzate.