Jimmy Sax ad Apricena per 'Suonincava'

Indirizzo non disponibile

Ad Apricena l’edizione 2023 di ‘Suonincava’ si apre giovedì 17 agosto presso la cava dell’Erba con il concerto di Jimmy Sax a partire dalle 22. Ingresso con ticket acquistabile su ‘Ticket One’ o nei punti vendita autorizzati (per l’elenco basta inquadrare il QRcode delle locandine). La cava, che si trova al km 4 della SP 37 Apricena-Poggio Imperiale sarà provvista di ampio parcheggio, punti ristoro e accessi per disabili.

“Nato per suonare il sassofono” (come lui stesso ha detto), Jimmy Sax – all’anagrafe Jim Rolland – ha origini francesi. Sassofonista, polistrumentista, compositore e intrattenitore orientato più verso la musica elettronica, ha iniziato a suonare da giovanissimo nei più disparati locali di mezzo mondo. Il successo è arrivato sul web. Il suo primo album è stato pubblicato nell’ottobre 2021. Ha raggiunto il successo con il singolo ‘No man no Cry’. Ha all’attivo 1.500 spettacoli, 1 milione di follower, 350 milioni di stream, 2 dischi di platino e 2 d'oro.