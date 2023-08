Torna ad Apricena Suonincava, l'evento musicale che punta a diventare un festival per tutti

Una location da sogno come la Cava dell'Erba, sulla Sp 37 Apricena-Poggio Imperiale, auditorium naturale per ospitare quello che è stato l'evento più seguito ad Apricena negli anni. L'ultima edizione ci fu nel 2011, ma oggi l'amministrazione di Antonio Potenza è riuscita a riportare in vita un evento musicale più unico che raro.

L'edizione Suonincava 2023 punta ad essere un festival con eventi gratuiti alla portata di tutti. Una 4 giorni che vedrà grandi nomi esibirsi sia nella cava che in piazza, al centro di Apricena. Si parte il 17 agosto con Jimmy Sax il musicista di origini francesi che è diventato famoso sul web per diventare il sassofonista più famoso al mondo. Il 18 agosto sarà il turno di Pablo Reyes Gipsy Kings che si esibirà in piazza Giovanni Paolo II. Enzo Avitabile & i Bottari di Portico saliranno sul palco il 19 agosto nella cava Dell'Erba e, a chiudere la 4 giorni ci sarà Rocco Hunt il 20 agosto. È possibile acquistare su Ticket One i biglietti per i concerti di Jimmy Sax e Rocco Hunt, mentre il concerto di Enzo Avitabile & i Bottari di Portico è gratuito con ingresso contingentato fino a 5000 posti sempre nella Cava Dell'Erba, con diritto di prelazione a chi avrà acquistato l'abbonamento per i due concerti a pagamento, nei punti vendita indicati sul sito del Comune di Apricena. Il concerto di Pablo Reyes Gipsy Kings sarà, invece, con libero accesso in piazza Giovanni Paolo II.

Per gli spettatori che provengono da fuori Apricena in auto, è prevista un'area parcheggio, al terminal degli autobus in via Modena. Da lì e dal terminal della stazione ferroviaria di Ferrovie del Gargano, per chi arriva in treno, partiranno delle navette che accompagneranno i turisti alla cava. Per i diversamente abili è prevista una navetta dedicata e un'ampia area sottopalco. Per ogni altra informazione, è possibile scrivere al numero whatsapp 376.0953519.