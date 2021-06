Herdonia set di un film per la prima volta: nella 'Pompei di Puglia' alunni e attori filmano la storia tra le nuvole

Al via le ultime riprese cinematografiche del progetto 'Filmando la storia tra le nuvole: School of Cinema: a different point of meeting for the seventh and the ninth art' ideato dall’istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura e vincitore del bando: A1 'CinemaScuola LAB' - Cinema per la Scuola – del Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione, che mette in relazione il cinema, il fumetto e i luoghi culturali del territorio, con l’obiettivo di costruire identità e consapevolezza. Il tutto, in piena collaborazione con i giovanissimi studenti dello storico istituto scolastico.

Le ultime scene del film saranno girate sabato mattina presso il sito archeologico di Herdonia, vi prenderanno parte alcuni alunni della scuola secondaria Pascoli e gli attori della Piccola Compagnia Impertinente.

E' la prima volta che un sito archeologico diventa set di un film, inoltre 'Filmando la storia tra le nuvole' racconta la storia del nostro territorio, con una formula nuova e coinvolgente: il sito archeologico di Herdonia e il Museo Archeologico Herma di Ordona permetteranno agli alunni, accompagnati dalle archeologhe ed esperte di Storia dell’Antichità di Mira Aps, accompagnati dagli attori, di vivere un’esperienza di real time, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo.

L’iniziativa ha previsto attività e azioni fortemente interconnesse tra di loro: l’organizzazione delle varie fasi di stesura dello storyboard, un’analisi delle tappe storiche attraverso il linguaggio del fumetto con la finalità di attivare la riflessione su quello che si fa e di aiutare i bambini e i ragazzi a pensare, a progettare, a valutarsi.

Da evidenziare la scelta della location per la realizzazione – Herdonia - uno dei siti di maggior interesse storico-culturale del sud Italia ma ad oggi ancora poco conosciuto da una stragrande maggioranza della popolazione, causa la mancanza di attività di valorizzazione e cura che ha caratterizzato il passato di questi luoghi.

Il gruppo di lavoro è costituito da Istituto Santa Chiara Pascoli Altamura capofila del progetto, mentre tra i partner Claudio Grenzi Editore (comunicazione grafica), Mira Aps e Piccola Compagnia Impertinente (ideazione sceneggiatura, allestimento spazi e costumi, laboratori); Eva Production (realizzazione cortometraggi), Scuola di Fumetto Inkiostro (storyboard e laboratorio fumetto)

il progetto gode del patrocinio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e del comune di Ordona.