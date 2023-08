A Serracapriola le contrade tornano a sfidarsi con la seconda edizione del palio

A Serracapriola torna, per il secondo anno consecutivo, il palio delle contrade in onore di San Mercurio Martire, organizzato dalla Proloco turistica in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sabato 2 settembre, per le vie della cittadina garganica, sfileranno e si sfideranno 7 fantini a cavallo di altrettanti asini in rappresentanza delle contrade.

È una storica tradizione che la Proloco turistica, insieme al Comune, si è impegnata a recuperare

Il programma è ricco. Start alle 17 con il raduno dei partecipanti in piazza Sant’Angelo e benedizione di fantini e animali. A seguire, spettacolo degli sbandieratori di Colletorto, che accompagneranno i partecipanti al palio fino al campo sportivo da dove prenderà il via la gara alle 19.

Queste le contrade che si sfideranno: ‘A vùllèn’ con Athena cavalcata da Antonio Spagnolo, ‘Ù castéll’ con l’asinello Fortunato e il fantino Vincenzo Pescatore, ‘Càv dà rèn’ con Regina di cuori e Italo de Santis, ‘Ù chiènètt’ con Camilla cavalcata da Graziano Gentile, ‘A 167’ con Neretta e Luigi Barbato, ‘A grèpp’ con Rosina e il fantino Stefano Pescatore e ‘Fòr à pòrt’ con Eva cavalcata da Francesco Cilfone.

Il pubblico potrà assistere alla manifestazione in tutta sicurezza, dall’alto degli spalti

Dopo le premiazioni, a chiudere i festeggiamenti sarà la tribute band dei Ricchi e Poveri alle 22 in piazza Vittorio Emanuele III.