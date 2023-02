'Allénati contro la violenza': sesta tappa per il Gran Prix 'Kinder Joy of Moving' di sciabola a squadre Under 14

Nuova tappa, la sesta, della campagna di comunicazione 'Allénati contro la violenza'.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, dalle ore 9, la campagna sarà ospite del Gran Prix 'Kinder Joy of Moving' di sciabola a squadre Under 14, organizzato dal Club Scherma San Severo, unica gara nazionale in programma in Puglia per la stagione agonistica 2022/23.

Saranno 250, in rappresentanza di 28 società provenienti da 12 diverse regioni, le atlete e gli atleti che prenderanno parte alla prova. Quattro i club pugliesi in gara: Scherma San Severo, Scherma Casalvecchio di Puglia, Circolo Schermistico Dauno, Scherma Trani.

Il programma si aprirà sabato 11 febbraio alle 9, con l’inno nazionale che segnerà l’inizio della giornata. Si parte con la categoria Ragazzi/Allievi, per proseguire, dalle ore 13, con la categoria Bambine/Giovanissime; domenica 12 febbraio, sempre alle 9.00, la seconda giornata con i Maschietti/Giovanissimi e a seguire e chiudere la manifestazione le Ragazze/Allieve, la cui gara scatta alle 13.

Presente per tutta la durata della manifestazione il Centro antiviolenza 'Il Filo di Arianna', con uno spazio dedicato per dare informazioni sui servizi erogati sul territorio, offrire un gadget a tutti i partecipanti per ricordare che la violenza è un fenomeno insidioso, molto più diffuso di quanto si pensi e, spesso, anche vicino alle nostre vite.