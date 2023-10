I ragazzi, infatti, proveranno l’ebrezza di un giro a bordo di moto da enduro accompagnati da tecnici federali. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare alle associazioni di persone non vedenti della Capitanata per l’acquisto di attrezzature.

Sentirsi ‘piloti per un giorno’. È quello che accadrà ai ragazzi di età compresa fra i 6 e i 15 anni che domenica prossima, 8 ottobre, parteciperanno alla manifestazione organizzata dal ‘Motoclub 71010’ con il patrocinio del Comune di San Paolo Civitate e della FMI (Comitato Regione Puglia e Commissione Sviluppo Attività Sportive) presso ‘Tenuta Inagro’ a San Severo.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/10/2023 al 08/10/2023 Orario non disponibile

A San Severo 'piloti per un giorno' per aiutare i non vedenti