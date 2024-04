A San Marco in Lamis torna la festa patronale

Dove Indirizzo non disponibile San Marco in Lamis

A San Marco tutto pronto per la festa patronale in onore di San Marco Evangelista. Ricco il programma sia religioso che civile. Il primo partirà martedì 16 aprile con la novena di preparazione per culminare con la Messa delle 18 presieduta dall’Arcivescovo Ferretti e la processione della statua del Santo per le vie della città accompagnata del Complesso Bandistico ‘Santa Cecilia’.

Per quanto riguarda gli appuntamenti civili, domenica 21 aprile a partire dalle 8.30 escursione sui passi della fede negli eremi di Stignano a cura pro loco Serrilli, mentre il giorno dopo dalle 20 in piazza Oberdan grande festa con musica e spettacoli.

Martedì 23 cerimonia di consegna del premio ‘Segno di Speranza’ e alle 20 in piazza Oberdan musica dal vivo e uno show cooking a cura degli studenti dell’Istituo alberghiero di San Giovanni Rotondo, mercoledì 24 serata per i giovani in villetta comunale organizzata dall’Arci.

Giovedì 25 aprile, mattinata dedicata ai caduti in guerra e alle 12 presentazione del libro ‘Lucia’ di Luciano Cera. Alle 21.30 in villetta serata musicale e fuochi pirotecnici. Sabato 27 a partire dalle 8.30, con guide ambientali GAE, escursione ad anello Fajrama-Montenero con visita alle grotte di Montenero.