San Giovanni Rotondo capitale dell'aria con il festival 'Ariosa'

La città di San Giovanni Rotondo, per tre giorni, diventa capitale dell’aria. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile ospiterà la prima edizione di ‘Ariosa, il festival che si dà delle arie’. Salute, musica, arte, sport, cultura, volo e stelle daranno forma all’elemento impalpabile per eccellenza. Aperitivi e concerti, escursioni in natura, bolle di sapone, volo di mongolfiere, ultraleggeri, artisti del cielo e della strada, esperienze astronomiche comporranno l’articolato programma. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici e sulla giusta valorizzazione del concetto di aria pulita.

Il festival, organizzato dal Comune di San Giovanni Rotondo e curato dalla società Pugliaidea, è patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia, con il contributo della BCC San Giovanni Rotondo. L’iniziativa si inserisce nell’ottica di una promozione inedita del territorio inaugurata dal brand turistico San Giovanni Rotondo Accogliente per Vocazione.

Il programma della prima edizione del festival ‘Ariosa’ sarà presentato a Foggia giovedì 11 aprile alle 10.30 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.