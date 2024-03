La colomba di Emergency torna in piazza a San Giovanni Rotondo

Sabato 23 e domenica 24 marzo, Emergency sarà presente a San Giovanni Rotondo e in oltre 200 piazze italiane con la sua ‘Colomba di Pace’. L’iniziativa è pensata per chi vuole donare un simbolo di pace ad amici e familiari o farsi un regalo in occasione delle festività pasquali sostenendo l’impegno dell’ONG per il diritto alla cura e i suoi ospedali e ambulatori in Italia e nei Paesi in cui opera (Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda). La ‘Colomba di Pace’ venduta nelle shopper Emergency create appositamente per la Pasqua 2024, ha un costo di 20 euro e il suo acquisto permetterà di garantire cure gratuite per le vittime di guerre e povertà.

Il dolce sarà venduto dalle volontarie e dai volontari della ONG in piazza San Giovanni Bosco dalle 18 alle 21 di sabato e dalle 10.30 alle 13 di domenica. Sarà possibile acquistarlo anche on line qui.