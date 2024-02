Teatro di burattini "il mal di pancino di rodolfino coccodrillo mandrino"

'Mechanè – cantiere delle Arti' è lo spazio culturale dell’associazione di promozione sociale Academia Aps, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione, produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, sotto la guida del presidente Franco Perna.

Con Mechanè, Academia realizza il proprio sogno di offrire alla città di Lucera e all’intera Capitanata un luogo in cui ospitare artisti, eventi, laboratori e incontri in cui generare scambio, crescita ed arricchimento.



Il prossimo evento in cantiere è pensato per i più piccoli (ma non solo). Siamo felicissimi di ospitare la compagnia de 'Il piccolo teatro di pane' con lo spettacolo di burattini "Il mal di pancino di Rodolfino coccodrillo mandrino".

La compagnia del 'Il piccolo teatro di pane' nasce dalla volontà di promuovere una forma d'arte antica e preziosa: il teatro di figura, sperimentando l'efficacia dei burattini e dell'arte a servizio dell'educazione, specialmente nel mondo della scuola.

Educare attraverso l'arte, recita lo slogan di questa compagnia completamente “made in Puglia”, che vanta anche diverse collaborazioni con enti pubblici e privati, tra cui il Centro Educazione Ambientale della riserva naturale di Porto Cesareo Torre Lapillo.



Rodolfino coccodrillo marino soffre di un misterioso mal di pancia che mette la sua vita in pericolo. Riuscirà il dottore Ettore, insieme alla coraggiosa principessa e all' Orco Fagiolino, a salvare il povero rettile? Una fiaba ecologica e divertente per sensibilizzare piccoli e grandi al problema dell'inquinamento marino. Spesso, infatti, si trattano questi argomenti in modo teorico e poco coinvolgente. L'arte, capace di coinvolgere sia l'emotività che l'intelletto di bambini e adulti, può dare un prezioso contributo in tal senso.



Vi aspettiamo, quindi, sabato 17 febbraio 2024 con un doppio appuntamento: primo spettacolo con ingresso alle ore 17:30; secondo spettacolo con ingresso alle ore 19:00. Prenotazione (fino ad esaurimento posti) al numero 380 1535327.