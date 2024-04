'Scoppia, scoppia... mi scò!', presso il cantiere delle arti 'Mechané' di Lucera

Continua la rassegna “Skenè. storie in Cantiere” per la stagione teatrale 2023/2024 organizzata dall’associazione di promozione sociale Academia APS di Lucera, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione, produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo.



A grandissima richiesta, torna nel Cantiere delle Arti di via Bovio, sede dell’associazione, l'esilarante commedia che ha registrato il tutto esaurito nelle sue date pugliesi: “Scoppia, Scoppia… Mi Scò!” di Giuseppe Marzio, con la partecipazione della lucerina Simona Ianigro.



Quanti mondi attraversano una coppia? Cosa succede al cuore quando scoppia d’amore? E quando scoppia la coppia? E se l’amore si trasforma in altro? Incontro, conflitto, rifiuto, accoglienza, respiro, affanno, montagne russe... Allora cosa ci può salvare? Soltanto l’amore, probabilmente! Un oceano profondo e complesso, con tutte le sue rive e con tutte le sue derive.