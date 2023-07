A San Marco in Lamis tutti in villa a gustare l’acqua sala fredda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

San Marco in Lamis

Indirizzo non disponibile

Ritorna dopo diversi anni la Sagra dell’acqua sala fredda a San Marco in Lamis. L’evento promosso dalla locale Pro Loco ‘G. Serrilli’ e patrocinato dal Comune in collaborazione con i volontari della Protezione Civile SM27 si terrà il 17 luglio nella villetta comunale a partire dalle 20.30 con gli Zero33 in concerto.

Cos’è l’Acqua sala fredda? L’acqua sala fredda è pane raffermo ammorbidito con dell’acqua e condito con pomodori, sale e origano. I piatti saranno accompagnati da altre tipicità del territorio.