A Roseto Valfortore torna la sagra del vitello

Sabato 5 agosto, a Roseto Valfortore, ritorna la sagra del vitello intero allo spiedo. Con quest’appuntamento, tra cultura e gastronomia, il comune e l'associazione turistica Pro Loco Roseto Valfortore vuole ulteriormente dare lustro ad una kermesse che negli anni ha sempre fatto registrare numeri importanti, portando turismo nel piccolo borgo dei Monti Dauni.

Si ripropone, così, un'autentica specialità 'Il vitello intero allo spiedo', cotto per almeno dieci ore, al fine di restituire un sapore davvero unico e inconfondibile. Per l’occasione, inoltre, a Roseto, si potranno gustare specialità a base di carne e non solo, il tutto accompagnato dall’ottimo vino locale.

La serata sarà allietata dalla musica dei 'Country Zone': "Abbiamo puntato alla valorizzazione delle nostre tipicità - ha sottolineato Lucilla Parisi Sindaco di Roseto Valfortore - offrendo ai visitatori momenti gastronomici a quelli di scoperta delle nostre tradizioni. Un percorso che abbiamo avviato da tempo e che anche quest'anno sta dando i suoi frutti".