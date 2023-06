E' la festa del vino più longeva della Puglia: a Orsara torna 'Geo'

Vino, gastronomia, arte, artigianato, musica e allegria. Sono questi gli ingredienti vincenti della festa del vino che torna ad Orsara di Puglia sabato 24 giugno. Si chiama ‘GEO-Galleria Enogastronomica Orsarese’ e quest’anno spegne 36 candeline. Si tratta, infatti, della festa del vino più longeva della Puglia. Vero e proprio vanto per il borgo dauno, quest’anno l’evento sarà impreziosito da un gradito ritorno, quello di ‘Orsara in fiore’.

La prima edizione fu organizzata nel 1988. L’appuntamento, allora, si caratterizzava come una festa sostanzialmente locale, basata sulla valorizzazione delle tipicità gastronomiche e vinicole che gli orsaresi producevano soprattutto per l’uso familiare o comunque per un consumo limitato alla domanda interna del paese.

“Già allora - ricorda il sindaco Mario Simonelli - rivelava l’ambizione e l’esigenza della comunità di valorizzare e di promuovere la propria vocazione alla qualità alimentare e all’accoglienza. La Festa del Vino è stata una delle prime e più rilevanti occasioni per prendere coscienza del valore assoluto rappresentato dalla capacità di produrre cose buone, di ottima qualità, per far apprezzare e conoscere Orsara di Puglia”. Conoscere non solo il borgo, ma anche i suoi prodotti.

“I vini orsaresi, oggi, sono certificati – precisa Simonelli – hanno ottenuto il marchio Daunia Igt e una parte cospicua della produzione è destinata al mercato esterno. La Geo valorizza non solo le produzioni vitivinicole di Orsara ma si è trasformata in piattaforma ideale per promuovere anche le eccellenze espresse da tutta la Puglia. L’offerta delle tipicità gastronomiche locali, inoltre, si è ampliata, professionalizzata ed è andata qualificandosi tra le migliori in provincia di Foggia. Un riconoscimento arrivato non solo dall’assegnazione del marchio ‘Cittaslow’, ma anche dall’apprezzamento dei visitatori che sono arrivati sempre più numerosi e dalla valutazione di esperti che hanno inserito i ristoranti orsaresi nelle guide enogastronomiche nazionali”.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma.