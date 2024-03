A Mattinata torna FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva

Torna FèXtra la festa dell’extravergine d’oliva che quest’anno spegne quattro candeline. La quarta edizione si terrà a Mattinata dall’11 al 20 ottobre e nell’anno del ‘turismo delle radici’ il tema sarà dedicato proprio alle radici.

“Radici – spiegano il sindaco Michele Bisceglia e l’Assessore all’Agricoltura, Rosanna Ciuffreda, referente provinciale dell’associazione nazionale Città dell’Olio – sono l’identità profonda di un territorio, il legame forte e indissolubile di chi resta e di chi lascia la sua terra. Radici sono le tradizioni millenarie che si tramandano di padre in figlio, sono mani sapienti, gesti e riti che si compiono sempre uguali e sempre nuovi, come la raccolta delle olive e la trasformazione in olio dei suoi frutti. Radici sono, dunque, le fondamenta di ogni comunità che si nutre della sua terra per nascere, crescere, germogliare. Così Mattinata e la sua comunità, con FèXtra, vogliono partire dalle loro radici, dalla loro identità, motore di sviluppo, bellezza, futuro”.

A breve il programma dell’edizione 2024.