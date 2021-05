Riapre il Teatro del Fuoco di Foggia: "Segnale di rinascita per la comunità"

Il Teatro del Fuoco riapre le porte al pubblico dopo oltre un anno.

“La riapertura del Teatro del Fuoco è un segnale di rinascita per tutta la comunità, che gradualmente e in sicurezza riprende il suo percorso di crescita culturale e artistica. La Capitanata - dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta - si riappropria di un contenitore culturale che è rimasto chiuso al pubblico a causa della pandemia”.

Da Palazzo Dogana hanno annunciato la programmazione dei primi spettacoli, in scena già questo fine settimana.

“Un teatro che riapre è come una brezza fresca dopo una giornata sotto il sole cocente. E a Foggia, in questa estate che si preannuncia torrida, abbiamo tutti bisogno di ritornare alla cultura per riflettere sul destino di questa comunità - afferma la consigliera provinciale delegata alle Politiche Culturali Angela Maria Lombardi - Una riflessione che deve tornare ad essere al primo posto dopo che per troppo tempo cultura e arte sono state considerate non indispensabili”.

Sipario sabato 29 e domenica 30 maggio con 'Spotlight On Women', spettacolo teatrale e musicale dedicato alle donne, prodotto dalla compagnia Crew Slup, per la regia di Paolo Citro. Scritto da Silvia Di Stefano assieme a Miriam Stranieri e Ylenia Abanese, sul palco canteranno, danzeranno e si racconteranno, accompagnate al pianoforte dal Maestro Gerry Ruotolo.

Sabato 5 e domenica 6 giugno toccherà alla compagnia del Piccolo Teatro di Foggia con la commedia 'Che titolo ci date', pièce liberamente ispirata a 'Dove Vai Tutta Nuda' di Georges Feydeau e scritta da Vincenzo Russo, per la regia di Dino La Cecilia. Sul palco Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Francesca D'Elia, Sarah Panessa, Fabio Maggio e Vincenzo Russo.

Gli spettacoli si terranno nel rispetto di tutte le attuali normative in ambito di sicurezza e contenimento dei contagi Covid19.