I big della musica negli scatti iconici di Renzo Chiesa in mostra a Foggia

Cinquanta anni di attività in cinquanta scatti. È la mostra antologica ‘Shot of love’ organizzata dalla ‘Fondazione dei Monti Uniti’ di Foggia per celebrare Renzo Chiesa, uno dei più importanti fotografi di musica che l’Italia abbia avuto. Nella sua lunga carriera, Chiesa ha fotografato i big della musica: Rolling Stone, Jimi Hendrix, B.B. King, Bob Marley, Frank Zappa, Sting, Miles Davis, Paolo Conte, Lucio Dalla, De André e Mina sono solo alcuni degli artisti ‘beccati’ dal suo obiettivo e in mostra a Foggia fino a sabato 27 maggio in quello che è uno degli eventi di punta del progetto promosso dall’Università di Foggia 'La città che vorrei. Una bussola per la legalità'.

“La Fondazione - ha dichiarato durante l’inaugurazione della mostra il presidente Aldo Ligustro - ha aderito con convinzione ed entusiasmo al progetto ‘La città che vorrei’, un’interessante proposta avanzata dall’Università di Foggia nell’ambito delle iniziative organizzate per l’annuale ‘Festival della ricerca e dell’innovazione’, che quest’anno è dedicato alla diffusione della cultura della legalità. Con l’obiettivo di promuovere la bellezza dell’arte e porre un freno alla sempre più allarmante emergenza rappresentata dalla povertà educativa, primo terreno di coltura della criminalità organizzata, la Fondazione partecipa con una serie di iniziative culturali e sociali tra cui questa mostra”.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, è stato presentato anche il libro ‘Cinquanta. 50 anni di ritratti della mia musica’, un volume che ripercorre la carriera di Renzo Chiesa attraverso più di 200 scatti che ritraggono i più famosi artisti e gruppi italiani e internazionali che hanno scritto la storia della musica. Intervistato da Gianfranco Piemontese, curatore della mostra, Renzo Chiesa ha rievocato i passaggi fondamentali della sua lunga esperienza professionale, dai primi scatti ‘rubati’ a Jimi Hendrix al ‘Piper Club’ di Milano nel 1968 all’incontro con la band foggiana dei Favonio durante il Premio Tenco nel 2012. E poi quel desiderio di realizzare tre copertine di artisti che amava, Lucio Dalla, Paolo Conte ed Enzo Jannacci: desiderio che ha concretizzato, creando alcune delle cover più iconiche della storia della musica italiana.

La mostra visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Sabato 27 maggio, in occasione della ‘Notte bianca della legalità’, sarà aperta fino alle 22. L’ingresso è libero.