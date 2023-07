Vespa Club Deliceto, il 22 e 23 luglio il primo raduno nazionale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/07/2023 al 23/07/2023 Orario non disponibile

E' sempre più crescente, nel nostro territorio, la passione per le due ruote e soprattutto per la Vespa, mezzo di trasporto nato nel secondo dopoguerra diventato col tempo icona di quel periodo di rinascita sociale, culturale ed economica, nonché espressione di un Paese in continuo cambiamento e di una società sempre più spinta a nuove conoscenze e desiderosa di nuove libertà.

Col passare del tempo sono stati fondate associazioni atte ad accomunare gli appassionati del settore con la nascita di 'Vespa Club Italiani' e la graduale e capillare diffusione all’estero con la fondazione del 2006 del Vespa World Club. Anche il suggestivo borgo di Deliceto è stato ammaliato da questa passione con la costituzione di un Vepsa club locale che ad oggi conta più di 100 iscritti provenienti anche dai paesi limitrofi.

L'associazione si accinge a compiere un ulteriore passo in avanti, il primo raduno nazionale, un evento di taratura nazionale sui Monti Dauni che unisce la passione per la Vespa alla conoscenza e alla valorizzazione paesaggistica, storica ed enogastronomica del nostro territorio. Il raduno, che richiamerà nei nostri borghi circa 300 amanti dell’iconica moto a due ruote da tutta Italia, è realizzato con il patrocinio del Comune di Deliceto in collaborazione con il Comune di Bovino e le rispettive Pro-Loco, si svolgerà nei giorni 22 e 23 luglio a Deliceto, comune ospitante, e successiva passeggiata vespistica itinerante sui Monti Dauni sino a giungere nella vicina Bovino.

L’evento, che tra l’altro è tappa del prestigioso campionato nazionale turistico del Vespa Club d’Italia, storica competizione a carattere turistico che si svolge con l’ausilio dei collaboratori turistici nonché dei componenti della Commissione Turistica Nazionale, si snoda tra programmi ricchi di appuntamenti e spettacoli.

Sabato 22 luglio lo scenario del piazzale Belvedere di Deliceto vedrà protagonista il performer e stunt man toscano 'Nicola l’Impennatore', che nel 2012 si è presentato come partecipante al talent show di Canale Cinque Italia’s Got Talent superando le dure selezioni iniziali e arrivando sino in semifinale, con un adrenalinico show acrobatico di Vespa Freestyle.

Seguirà una serata di dj set all’aperto animata dal dj Gianpaolo Schiraldi e dal voice Deny Love. Domenica del 23 luglio sarà dedicata in via esclusiva alle vespe, con l’esposizione di mezzi storici e da collezione, visite guidate, conferimento premi e targhe, ritrovi enogastronomici, pranzo sociale rivolti principalmente ai partecipanti al raduno.

Il Vespa Club Deliceto è pronto ad accogliere lo sciame vespistico nel suo caratteristico borgo medievale facendo riscoprire a tutti i partecipanti le ricchezze culturali, monumentali e naturalistiche incastonate tra le dolci colline daune.