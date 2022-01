Fioccano le adesioni a 'Suburbe', il progetto di Apulia Felix: ancora pochi posti in tre dei quattro laboratori gratuiti

Ha riscosso grande interesse e numerose adesioni SubURBE, l’iniziativa della Fondazione Apulia Felix promossa dal Ministero della Cultura tramite il Bando “Creative Living Lab”. Il progetto prevede quattro laboratori, gratuiti e aperti a tutti: videomapping, urban sketching e space mapping, ascolto ed espressione musicale, fotografia. Sono già circa sessanta le iscrizioni fin qui raccolte, ed è sold out, salvo eventuali defezioni, il laboratorio di fotografia.

La forte partecipazione conferma indirettamente sia la qualità che l’originalità della proposta di SubURBE, che permetterà di cimentarsi con materie e argomenti tanto strettamente collegati all’identità del territorio quanto innovativi, coniugando antichi e nuovi saperi in un percorso di grande fascino, a partire dalla splendida location. Docenti di grande notorietà e competenza, da Leonardo Summo a Agostino Ruscillo, da Marco Manduzio e Angela Russo a Mimmo Attademo, accompagneranno i corsisti in un itinerario teorico-pratico di sicuro arricchimento per ogni partecipante.

I moduli di iscrizione sono disponibili online, sulle pagine facebook di SubURBE e della Fondazione Apulia Felix, oltre che contattando il numero 392.9892331 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell’Associazione Musica Civica, partner del progetto, in via Napoli, 65 – Foggia nei medesimi giorni e orari.