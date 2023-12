Volturino ospita 'Betlemme al Borgo', la seconda edizione del presepe vivente a Serritella

Si svolgerà il prossimo 26 dicembre la seconda edizione di “Betlemme al Borgo”, presepe vivente allestito nel caratteristico Borgo di Serritella a pochi chilometri da Volturino. Si tratta di una natività molto ben organizzata, a giudicare dalla prima edizione, che ricostruisce molto realisticamente l’antica Betlemme, con oltre quaranta ambientazioni con il coinvolgimento di circa 150 figuranti, frutto dell’organizzazione della Fabbrica di San Pietro, un gruppo parrocchiale composto da una dozzina di instancabili collaboratori della Parrocchia di Volturino guidata dal Parroco Don Antonio Di Stefano.

Il percorso guidato comprende anche una sosta gastronomica con prodotti strettamente locali da gustare fino alla fine della visita che culminerà alla grotta della Natività. Natale al Borgo di quest’anno avrà anche un sapore particolare visto che si svolgerà all’interno dell’Anno Mariano Parrocchiale in occasione dei 250 della dedicazione di Volturino alla Madonna di Serritella. Ma c’è un motivo in più, legato alla devozione a San Francesco, in quanto si ricorda l’ottocentesimo anniversario del primo allestimento voluto dal frate francescano a Grebbio nel 1223. Le porte del Borgo si apriranno alle ore 17,00 del 26 dicembre e per l’occasione sarà attivato un servizio navetta dal parcheggio fino alla chiesa.