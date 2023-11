Peschici per un mese diventa 'la perla del Natale' del Gargano

Prezzo non disponibile

Dal 07/12/2023 al 06/01/2024

Peschici

Si chiama ‘La perla del Natale’ ed è il cartellone degli eventi natalizi di Peschici. Un ricco programma che vede la collaborazione di scuole, parrocchie, associazioni, imprenditori, gruppi e semplici cittadini. Tanti gli eventi e per tutti i gusti: spettacoli per bambini, appuntamenti enogastronomici, mostre, spettacoli con artisti di strada, concerti e l’immancabile Capodanno in piazza.

Si parte giovedì 7 dicembre alle 18.45 con la ‘Serenata a Maria’ presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova e poi l’accensione e benedizione del presepe in piazza Sant’Antonio. L’8 alle 17 in piazza Pertini spettacolo di bolle e illusionismo seguito dall’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Sabato 9 a partire dalle 17 nel centro storico inaugurazione de ‘il borgo del Natale’ e poi in via Castello ‘Le viuzze del gusto’ (percorso culinario a cura del gruppo Bella Fe’) e ‘C’è posta per…Babbo Natale’ con la consegna letterine dei bambini. Il tutto accompagnato dagli zampognari di Monte Sant’Angelo.

Domenica 10 dicembre alle 17.30 la parata degli artisti di strada ‘Arte Apulia’, mentre mercoledì 13 ci sarà un momento dedicato ai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli a cura dell’associazione ‘Amici dei bambini’.

Venerdì 15 nell’auditorium Granieri alle 9.30 la manifestazione ‘Natale in pace’ a cura degli alunni della scuola primaria di Peschici, alle 18 inaugurazione della mostra dei presepi nella Chiesa del Purgatorio e a seguire in piazza del Popolo l’evento enogastronomico con intrattenimento musicale ‘Aperitivo sotto le stelle’.

Sabato 16 dicembre visita ai piccoli pazienti del poliambulatorio ‘Giovanni Paolo II” di San Giovanni Rotondo e alle 19 nella chiesa matrice il concerto di Natale con la banda ‘Città di Peschici’ diretta dal Maestro Noemi Racioppa. Domenica 17 alle 16 in piazza Pertini per i bimbi ci sarà ‘Il villaggio delle feste’ con animazione, leccornie e musica per i più piccini, mentre la mattina di lunedì 18 Babbo Natale consegnerà loro dei piccoli doni.

Martedì 19 dicembre alle 10 ‘Aspettando il Natale’ nell’auditorium Granieri con i bambini della scuola dell’infanzia, invece mercoledì 20 la giornata sarà dedicata alla memoria di Max Martella (uno dei fondatori dell'Atletico Peschici Calcio) con l’intitolazione della palestra della scuola media, la cerimonia di conferimento della borsa di studio e un torneo sportivo con gli studenti della cittadina garganica.

Giovedì 21 alle 17.30 concerto di Natale con l’orchestra della scuola secondaria di II grado e il coro della scuola primaria, mentre venerdì 22 ‘Festa della scuola attiva’ alle 10 e alle 18.30 ‘Christmas dance’ con l’asd ‘Athletic Club’ e l’asd ‘Fitness dance company’.

Sabato 23 dicembre alle 10.30 in Chiesa madre ci sarà la tradizionale benedizione dei bambinelli, mentre nel pomeriggio a partire dalle 18 per le vie del centro storico ci saranno le zampognare ‘Mulieres Garganiche’ e la rappresentazione del presepe vivente.

Dopo la pasa natalizia, il calendario riprenderà mercoledì 27 alle 19 nell’auditorium Granieri con il gran concerto di fine anno ‘Agua y viento- tango e folclore argentino in chiave jazz’. Giovedì 28 alle 18 cena solidale nell’atrio della scuola primaria a cura della Pro loco, mentre venerdì 29 nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova i ragazzi del catechismo allieteranno la serata con il concerto ‘Nativity’. Per salutare il nuovo anno, invece, domenica 31 a partire dalle 23.30 ‘Capodanno in piazza Pertini’ con tanta musica e fuochi d’artificio.

Il 2024 di Peschici si aprirà il 3 gennaio con il concerto ‘Peace on Earth’ alle 18.45 e proseguirà giovedì 4 con il ‘1° MS10 CUP’ presso lo stadio Maggiano a partire dalle 15, venerdì 5 con il concerto itinerante degli zampognari di Monte Sant’Angelo (ore 18) e il presepe vivente. Gran finale sabato 6 gennaio con l’arrivo della Befana in piazza del Popolo alle 17 e la premiazione del concorso ‘Realizza un presepe’.