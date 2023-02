Percorsi di pace possibili: il 4 marzo il 'T-day' a San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

Indirizzo non disponibile

'Percorsi di pace possibili'. Si intitola così l'iniziativa organizzata dall'Agesci Zona Daunia in programma il 4 marzo nella villa comunale 'Joseph Tusiani' di San Marco in Lamis in occasione del T-Day.

Saranno numerose le attività che si terranno nel pomeriggio del 4, a partire dalle 16 ,fino al giorno successivo, dedicate ai gruppi Agesci della zona. L'imperativo degli scout sarà quello di urlare la parola pace. Saranno tantissimi i fazzolettoni in giro per la città.

La serata sabato 4, alle 20:30, sarà animata dal gruppo 'L’Ostile Scout': "Sarà una festa per tutti".