Sulla 'Loggia delle Puglie' gratis a bordo di una 'corriera': la 'Pasquetta' di Sant'Agata è differente

Una pasquetta originale, diversa dalle solite gite in campagna. Il Comune di Sant?Agata di Puglia in occasione del 'Lunedì dell?Angelo', ripropone la 'Corriera della Domenica' in versione 'Corriera della Pasquetta'.

Lunedì 10 aprile con partenza da Foggia alle 9 un comodo e confortevole bus si dirigerà alla volta di Sant?Agata per accompagnare i tanti turisti che desidereranno trascorrere una giornata indimenticabile sulla 'Loggia delle Puglie'.

Il tutto rigorosamente gratis e con l?aggiunta di diversi servizi che vanno dalle visite guidate ai monumenti e ai siti storici del caratteristico borgo dei Monti Dauni, fino a flash mob in piazza e concerti con musica e balli negli angoli più suggestivi del centro storico e nel castello.

La giornata inizierà alle 10 con visite guidate gratuite al castello e alle chiese del paese, poi dalle 11,30 alle 13 tutti in piazza Municipio per il flash mob, dalle 13 alle 16 'Mangia folk' nel castello con animazione musicale e danzante all?insegna di tammuriate, pizziche e tarantelle con i gruppi Voci del Sud e Gatt ?in? Folk che dalle 18 alle 20,30 animeranno la serata con una serie di concerti in piazza Municipio.

In caso di pioggia tutti gli eventi si svolgeranno in spazi al coperto. Per salire a bordo della 'Corriera della Pasquetta' e raggiungere Sant?Agata basta prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com.

"Anche in occasione di Pasquetta - spiega il sindaco Pietro Bove - abbiamo voluto offrire una valida alternativa alle solite scampagnate, offrendo un ventaglio di manifestazioni culturali, musicali e di svago. Una iniziativa che nasce nell?ambito della programmazione turistica della nostra amministrazione comunale per valorizzare e promuovere il territorio. Oltre al trasporto offriremo il servizio guide per visitare il centro storico, le chiese, i monumenti, il castello. Il turismo della domenica va, ogni settimana registriamo importanti flussi turistici e pertanto abbiamo pensato di facilitare l?arrivo di visitatori qui a Sant?Agata con moderni e comodi bus navetta, senza alcun costo per gli utenti. gratis e con l?aggiunta di visite guidate ai monumenti e ai siti storici del borgo dei Monti Dauni?.