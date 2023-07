Parte la nuova rassegna dello Sporting Club di Marina di Lesina

Sporting Music Club | Music & More è la rassegna d’estate dello Sporting Club di Marina di Lesina, organizzata all’Hotel Lesina in collaborazione con The Slow Side e Radio Albatro. Cinque spettacoli e un percorso artistico molto particolare per un vero viaggio intorno alle sonorità del mondo, un viaggio che parte da Morricone rielaborato in una versione davvero inedita passando per il jazz, attraversando il teatro e la musica di una Napoli mai dimenticata, per arrivare alle più morbide contaminazione e alle più intense interpretazioni.

Si parte domenica 30 luglio con 'Morricone in Jazz', nuovo lavoro discografico di Valerio Sgarro (sax) e Gianluca Damiano (tastiere) che, d’incanto, ci fanno immaginare i luoghi che diventano caleidoscopi di immagini interpretando brani estratti dalle più celebri colonne sonore realizzate da Ennio Morricone, brani selezionati tra le oltre 400 musiche da film che il maestro italiano ha composto.

Si continua giovedì 3 agosto con Antonio Pizzarelli Trio con la voce di Antonella Gallo, il sax di Antonio Pizzarelli e la chitarra di Vincenzo Aniello, con un viaggio che spazia dalle sonorità del jazz alla Bossanova, dal blues al soul, fino ad arrivare alla rivisitazione tutta particolare di pezzi di musica italiana.

Lunedì 7 agosto è la volta 'Quattro...sulla ruota di Napoli', uno spettacolo del tutto particolare che vede la presenza di Maria Staffieri, attrice e regista, Michele Norillo, attore, Giustina Ruggiero cantattrice e Michele dell'Anno, fisarmonica e voce, quattro artisti uniti dall'amore per le tradizioni, la musica, il teatro, la comicità, vi faranno commuovere, sorridere e ridere.

Giovedì 10 agosto sarà la volta di 'Pietro Gallo Duo' e il suo Jf Project, con la voce di Erika Croce e il piano di Pietro Gallo. JF Project è un lavoro che combina il pianoforte e la voce con un genere musicale neo soul/nu jazz elettronico, arricchito da piano/synth e live electronics unendo unisce l'eleganza del pianoforte e la bellezza della voce in un genere musicale affascinante e innovativo. Con questa fusione JF Project crea un'esperienza sonora unica che incanta gli ascoltatori.

Si chiude la prima parte di questa rassegna venerdì 11 agosto con lo spettacolo 'Canto a Cappello di Ciro Saragnese. ‘Canto a Cappello” è un ‘one man show’ ideato e realizzato dal torremaggiorese Ciro Saragnese - direttore artistico, tra l’altro, di Radio Albatro, partner di questa rassegna - con la partecipazione di

Roberta Minchillo che, in veste di conduttrice, introduce i vari sipari dello spettacolo. Lo spettacolo vede come protagonista un ‘cappello’ che prende vita grazie allo show man e con il quale percorre un viaggio che passa attraverso vari momenti o sipari. Ciro Saragnese, accompagnato dal suo immancabile pianoforte, interpreta i brani che vanno dalla musica italiana e, tra un brano e l’altro, alterna momenti di ilarità, di coinvolgimento diretto del pubblico, monologhi e quant’altro, pubblico che viene immerso in atmosfere sognanti ed emotivamente coinvolgenti, per passare a momenti di riflessione e momenti di estremo divertimento e sfrenatezza.



Inizio spettacoli | h. 21.30

Info & prenotazioni

Hotel Lesina

Viale Torre Fortore 1

Marina di Lesina FG

Tel. 0882 995170