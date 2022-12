A Troia una due giorni dedicata al panettone

La citta di Troia entra nel vivo delle festività con due giorni dedicati al dolce natalizio per eccellenza: il panettone. Alle pendici dei Monti Dauni, la città di Troia è il fiore all’occhiello dell’Appenino dauno. Grazie alla sua storia e alla bellezza del suo centro storico si è aggiudicata la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Nel cuore della città, il principale luogo di culto, la cattedrale intitolata a Santa Maria Assunta con il suo particolare rosone, farà da cornice alla maggior parte degli eventi natalizi, in particolare al I Festival del Panettone. Sarà il sindaco, Leonardo Cavalieri, sabato 17 dicembre alle ore 16.00 al dare il via al contest che vedrà le eccellenze della pasticceria dauna gareggiare per creare il panettone migliore. I maestri pasticceri avranno le proprie postazioni all’interno di un tendone trasparente riscaldato.

In piazza Cattedrale, per degustazione e vendita, ci saranno stand di pasticceria, di aziende enogastronomiche e d’artigianato.

Stand di Pasticcerie e artigianato agroalimentare

Aquilino

Casoli

Roflè

Spadavecchia

Zurlo

Forno Madre

Buffo

San Marco

Annese

Elda

Pirro

Decanto

Cantine Ciatò

Luara/Leone

Domenica 18, dalle ore 10.00 oltre agli stand e al prosieguo del contest, si apriranno le masterclass con ingresso libero, di pasticceria e cioccolateria.

ORE 11.00 – Pasticceria Casoli

ORE 12.00 – Annese

ORE 17.00 – Giannotti

ORE 19.00 – Aquilino

Nel pomeriggio, alle ore 18.00 gli alunni della scuola primaria Virgilio Salandra delizieranno i presenti con canti della tradizione natalizia. Alle 20.00 ci sarà la proclamazione del miglior pasticcere con l’assegnazione del premio PanRosone. Durante tutta la manifestazione ci saranno info point in cui i visitatori potranno ricevere informazioni e ritirare gratuitamente gadgets dell’evento. Ma le sorprese per i più piccoli continuano, infatti il 22 dicembre, i bambini delle scuole, riceveranno doni natalizi. Gli eventi sono organizzati dalla Biagio Ciuffreda Management, FC lab, Comune di Troia, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, Fsc Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Puglia Promozione. Puglia autentica meraviglia, a Natale!