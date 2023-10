Zucche e falò, ma anche laboratori e trekking per i Fucacoste di Orsara

Tutto pronto ad Orsara di Puglia per il tradizionale appuntamento con la festa di ‘Fucacoste e cocce priatorje’ dell’1 novembre. Torna anche quest’anno nel borgo dauno il rito che celebra i defunti con i falò e le zucche antropomorfe illuminate che indicano alle anime dei defunti e il percorso per tornare a casa, solo per una notte, e ritrovare calore, affetto e ricordo dei propri cari.

Il programma di questa edizione è molto ricco e le iniziative cominceranno già da sabato 28 ottobre quando, alle 11 agli alunni delle scuole di Orsara sarà raccontata la tradizione della festa. Il 30 ottobre, in aula consiliare alle 18 si terrà il convegno ‘Il tempo del fuoco: tradizioni e riti si incontrano’, mentre martedì 31 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nel Centro Polivalente ci sarà la prima giornata dei tanto attesi laboratori per l’intaglio delle zucche (info e prenotazioni: 347.2355349).

Martedì sarà di scena anche la ‘Giornata Nazionale di Trekking Urbano’ che inizierà alle 10 con ritrovo in via Mentana e porterà i partecipanti a conoscere i principali luoghi d’interesse, i palazzi storici, le chiese, gli archi, le vie e le piazze del paese. Nel pomeriggio, il centro storico sarà animato da street food, musica e altre iniziative. Per informazioni ci si può rivolgere alla pro loco (353.3998020 oppure prolocodiorsaradipuglia@gmail.com).

L’1 novembre sarà una giornata ricca di iniziative già a partire dalle 9.30 quando apriranno i laboratori di intaglio delle zucche, mentre alle 10.30 cominceranno le visite guidate, nel cuore del centro storico sarà possibile assistere all’intaglio itinerante delle zucche. Alle ore 18, da via Silvio Pellico comincerà il percorso guidato tra gli allestimenti nel paese con una vera e propria ‘galleria all’aperto’. Alle 19, al rintocco della campana della Chiesa Madre, saranno accesi i falò e alle 20.30 cominceranno gli spettacoli musicali. Alle 23.30 un altro momento di grande suggestione, quello della Processione della Confraternita delle Anime del Purgatorio.

Come accade ormai da anni, l’evento attirerà ad Orsara migliaia di persone. Per questo l’amministrazione comunale consiglia di arrivare in paese già dal mattino del 1° novembre o in alternativa dal primo pomeriggio (meglio se si pernotta dal giorno precedente). Dopo le 19 – fanno sapere da Palazzo di Città – l’ingresso al paese sarà limitato esclusivamente ai residenti. Coloro che arriveranno in camper dovranno comunicare nominativo e targa del mezzo entro il 28 ottobre all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it. Stessa cosa per gli autobus organizzati.