Decolli, sorvoli e atterraggi dal vivo all'Amendola: open day per i 100 anni dell'Aeronautica Militare

Open day all’Amendola. Giovedì 1 giugno dalle 10.30 alle 16.30 porte aperte al pubblico con ingresso dalla Statale 89 Garganica per una giornata alla scoperta del 32° Stormo.

Durante l’evento, che fa parte delle iniziative organizzate sull’intero territorio nazionale per festeggiare il centenario dell’Aeronautica Militare e che a Foggia ha visto una grandissima affluenza all’open day del 28 marzo, i visitatori avranno la possibilità di ammirare decolli, sorvoli e atterraggi e un’ampia gamma di aerei ed elicotteri provenienti da altri reparti in mostra statica, tra i quali Eurofighter, Tornado, Amx, Mb-339 ed Hh-139. Presenti anche alcune auto storiche.

Inoltre si potrà assistere ad una esibizione statica e dinamica di aeromodellismo, visitare stand divulgativi e quelli per l’orientamento dei giovani ai concorsi banditi dalla Forza Armata. Sarà possibile, inoltre, visitare l’area espositiva contenente reperti storici, fotografie, uniformi e parti di velivoli appartenuti allo Stormo, pezzi che raccontano la storia aeronautica di reparti che da più di 80 anni insistono nella Capitanata.

In questo open day spazio anche alla solidarietà. Per questo centenario l’Aeronautica Militare, infatti, è al fianco dell’Airc con il progetto ‘Un dono dal cielo’. I proventi della raccolta fondi saranno devoluti interamente all’Ifom (‘Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare’) per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.