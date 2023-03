I primi 100 anni dell'Aeronautica Militare: spettacolo all'Amendola di Foggia, in migliaia approfittano dell'open day

Migliaia di visitatori hanno invaso la base Amendola, questa mattina, per l'open day in occasione del centenario dell'Aeronautica militare

Il 32° Stormo, questa mattina, ha aperto le porte ai cittadini per festeggiare il secolo di vita dell'Aeronautica Militare italiana. Mostre, stand, aerei e droni in bella mostra per le migliaia di persone che, complice la giornata soleggiata, hanno invaso la base militare.

Per il centenario l’Aeronautica Militare è al fianco di Airc - Associazione per la ricerca sul cancro con il progetto benefico 'Un dono dal cielo’' promosso su tutto il territorio nazionale, anche grazie alla generosità del personale di tutti i reparti. Una grande occasione per valorizzare l’impegno quotidiano della Forza Armata nel sociale a favore della ricerca, dei più deboli e bisognosi.

I proventi della raccolta fondi saranno devoluti interamente all’Ifom - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.