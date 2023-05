Al 'Notarangelo' si parla di omofobia con la violinista H.E.R.

Le discriminazioni sessuali si contrastano a partire dalla scuola. Ne sono fermamente convinti all’istituto ‘Notarangelo-Rosati’, scuola foggiana che aderisce alla Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia.

L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio a partire dalle 17 in aula magna dove si terrà un momento di arte e riflessione aperto a tutta la cittadinanza. Ospiti d’eccezione la violinista, cantautrice, attrice e performer manfredoniana H.E.R. autrice del brano ‘Il mondo non cambia mai’ (inno contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani), e l’associazione Arcigay ‘Le bigotte’ con Valerio Carangella e Giulia Iorio.

“L’obiettivo della giornata – spiega la dirigente scolastica, Irene Patrizia Sasso – è quello di contribuire a sradicare l’omofobia e tutelare le minoranze, riflettere sull'importanza dell'inclusività che non conosce differenze soprattutto quando si parla d'amore, perché l'amore non ha etichette, non ha definizione”. “Secondo recenti indagini, in Italia – aggiunge la docente di lettere Lucia Palmieri - sarebbero oltre 50 ogni giorno le persone che subiscono discriminazione e violenza. La violenza è spesso amplificata da un uso distorto dei social network. La scuola deve costruire, giorno per giorno, una quotidianità serena per quegli studenti che oggi sono vittime di discriminazioni, garantendo loro tutela sociale, libertà di espressione e il mantenimento del loro diritto all'istruzione”.

“Bisogna aprirsi alla novità e agli altri modi di pensare – evidenzia, invece, H.E.R. – senza mai mancare di rispetto. Ben vengano l’inclusività, l’accoglienza, il dialogo: altrimenti il mondo non andrà avanti”.