Natale di Orsara: ecco la 25esima edizione del Presepe Vivente

Martedì 19 dicembre, doppio appuntamento con il programma degli eventi natalizi di Orsara di Puglia: alle ore 10.30, in auditorium, spazio a “Il Natale è”, spettacolo di canti e musica con gli alunni della scuola primaria; alle ore 18, nella Chiesa di San Nicola di Bari, “A Natale dona amore”: concerto degli alunni della Scuola secondaria di primo grado guidati dalle professoresse Giulia D’Aloia e Grazia Lembo, a seguire il mercatino della solidarietà. Mercoledì 20 dicembre, alle 16.30, sarà il momento di “A Christmas Carol”, il canto di Natale che prende vita da un libero adattamento della maestra Bruna Bruno e dalla drammatizzazione degli alunni della classe 5° F della Scuola primaria. Per i canti, ha collaborato la maestra Maria Rosaria Palladino e per il balletto la maestra Cinzia Bladi. Tante altre iniziative nei giorni a seguire, compresa la “Tombola di Natale” nella serata del 22 dicembre e il “Christmas Party” all’auditorium nella notte del 25. Dal 22 dicembre al 6 gennaio, con ingresso da Via della Croce, aprirà la pista di ghiaccio.

Il 27 dicembre tornerà una bella tradizione del Natale orsarese, con la venticinquesima edizione del Presepe Vivente: apertura alle ore 18, nel centro storico, con ingresso da via Silvio Pellico. La manifestazione è patrocinata da ATS Montemaggiore. Tante le volontarie e tanti i volontari che daranno vita all’antica Betlemme nel cuore del centro storico orsarese, riproducendo l’atmosfera magica della natività, la grotta in cui nacque Gesù, e poi taverne, botteghe, capanne di artigiani, pastori, massaie. Un percorso realizzato grazie al coinvolgimento di tanti figuranti, che indosseranno costumi preparati con cura e faranno rivivere l’atmosfera magica della Natività. Il Presepe Vivente sarà riproposto anche nella serata del 6 gennaio 2024. Il 28 dicembre, alle ore 18, nel Centro Polivalente, il professor Rocco Dedda presenterà il libro di cui è autore e che sta avendo uno strepitoso successo: “La matematica della felicità”.

Il 29 dicembre, dalle ore 18, il Centro Polivalente ospiterà “Waiting for 2024”: gonfiabili, spettacoli, musica e tanto altro ancora a cura dell’associazione Holladura. Sarà “l’antipasto” di quanto accadrà il 31 dicembre, dalle ore 23, in auditorium con “Ready for the new year?”: una nottata di musica e divertimento per accogliere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Le manifestazioni natalizie continueranno fino al 6 gennaio 2024, con “Arriva la Befana”, la replica del Presepe Vivente e, dalle ore 23, “La danza delle streghe”.