A San Severo in mostra per beneficenza i disegni di Aurora Clima

Il mondo dell'arte si fonde con il fascino dei gioielli nella mostra ‘Il dono di uno sguardo’ che sarà possibile ammirare giovedì 11 aprile a partire dalle 18.30 presso lo showroom ‘Stravola Gioiellieri’ a San Severo. Organizzata dall’Inner Wheel Club San Severo Carf, si tratta della seconda esposizione dei disegni a grafite della professoressa Aurora Clima.

Per l’occasione sarà possibile acquistare stampe certificate dei disegni esposti, e il ricavato sarà devoluto all'Epicentro giovanile di San Severo. L'Epicentro giovanile, guidato da decenni da don Nico D’Amicis è un luogo d'incontro e di crescita per i giovani della comunità, un punto di riferimento fondamentale per chiunque abbia bisogno di supporto, orientamento o semplicemente di sentirsi parte di qualcosa di più grande.